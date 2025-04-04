Двоє прикарпатців підробили документи на куплені машини, щоб зменшити податок

Прикарпатські поліцейські завершили досудове розслідування та передали до суду кримінальні провадження за фактами підроблення договорів купівлі-продажу автомобілів.

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Обидва кримінальні правопорушення задокументували поліцейські Калуського районного відділу поліції.

Матеріали кримінального провадження завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

У першому випадку 45-річний мешканець Надвірнянського району самостійно підробив документи для ввезення транспортного засобу з-за кордону та подальшої реєстрації в Україні.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку 2024 року прикарпатець придбав за кордоном позашляховик. Щоб зменшити розмір митних платежів під час подальшої реєстрації в Україні, автовласник надрукував та самостійно заповнив договір купівлі-продажу.

Використовуючи підроблені документи, чоловік подав договір купівлі-продажу спершу на митницю, а потім до сервісного центру МВС для реєстрації транспортного засобу.

У другому випадку 45-річний мешканець Калуша, перебуваючи за кордоном, знайшов автомобіль «RENAULT» і придбав його за гроші в іноземної юридичної особи. Щоб зменшити митний платіж під час подальшої реєстрації, прикарпатець надрукував договір купівлі-продажу транспортного засобу. При цьому він вказав неправдиві відомості щодо вартості автомобіля, занизивши її, та підробив підписи сторін, вказавши іншого власника.

За обома фактами дізнавачі поліції повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.