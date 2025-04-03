На схід – все частіше: Івано-Франківськ посилює підтримку фронту

Івано-Франківськ продовжує посилювати підтримку українських захисників на передовій. Лише за останній місяць міський голова Руслан Марцінків тричі відправлявся на схід, особисто доставляючи необхідну допомогу.

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Йдеться на сайті очільника Івано-Франківська Руслана Марцінківа.

Цього разу волонтери відправилися на Запорізький напрямок, де наші воїни мужньо стримують ворога. 250 FPV-дронів, системи зв’язку, зарядні станції, EcoFlow та багато інших важливих речей вкотре відвезли військовим.

“Їдем на Запорізький напрямок. Там зараз наша 102 бригада, 7 батальйон стрілецький, 128 бригада ТРО. Також ув рамках “Пліч о пліч”- ми підписали угоду про співпрацю з Гуляйполе, тому буде зустріч. А ще, обласній державній адміністрації з Гуляйполем. Знаємо, що біля цього населеного пункту дуже багато іванофранківців стоять. Тому проговоримо ще певні питання, які ми маєм запезпечити для того, щоб хлопці вистояли, якщо буде штурм ворога. Маємо багато допомоги. Віримо в те, що все буде гаразд”, – говорить Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Кожна поїздка на передову – це не просто доставка допомоги, а важливий внесок у підтримку боєздатності наших захисників. Директор КП “Полігон ТПВ” Євген Данилюк, який особисто бере участь у таких місіях, розповів про деталі чергової поїздки.

“Цього разу виключно Запорізький напрямок. Відповідно охоплюємо обов’язково 102 бригаду територіальної оборони. Ми будемо також в 128-ій бригаді ТРО і ще в чотирьох військових частинах. Везем знову ж таки дрони, як FPV, так і мавіки. Везем системи зв’язку, EcoFlow. Відповідно, ті запити, які нам надійшли в міську раду, це і везем”,- розповідає директор КП “Полігон ТПВ” Євген Данилюк.

Першою зупинкою став 78-й батальйон 102-ї бригади ТрО ім. Дмитра Вітовського. Для ефективного виконання бойових завдань бійцям передали 150 FPV-дронів. Крім того, міський голова привітав з Днем народження комбата Бориса Заболотного, висловивши подяку за його мужність та відданість.

Далі завітали до 128-ї окремої бригади ТРО «Дике поле». Цей підрозділ, який відомий своєю мужністю та стійкістю, отримав 50 FPV-дронів. Передані безпілотники стануть незамінними помічниками у розвідці та завданні точних ударів по ворожих позиціях, дозволяючи нашим захисникам завдавати відчутних втрат окупантам.

Наступним пунктом призначення став 7-й стрілецький батальйон. Тут бійці також отримали 50 дронів, які допоможуть нашим захисникам ефективно виявляти та знищувати ворожі цілі, зберігаючи життя українських воїнів.

Повертаючись з поїздки на Запорізький напрямок, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків поділився результатами чергової волонтерської місії. Наголошує на критичній важливості постійного забезпечення українських захисників необхідним обладнанням, особливо дронами, та підкреслив важливість підтримки прифронтових громад, які переживають важкі часи. Окремо міський голова згадав про організацію літнього табору для дітей з постраждалих регіонів.

“Вертаюсь з Запорізького напрямку. Чергова волонтерська поїздка, з черговою допомогою. Дрони, дрони і ще раз дрони! Стараємся допомагати і в черговий раз ми відвезли чергову партію дронів. Також ще раз обговорили нашу хорошу співпрацю з містом Гуляйполе. Воно стало для нас багатьох, а особливо для хлопців і дівчат рідним, які воюють і воювали. Тому дружба з містом теж є надзвичайно для нас важлива, але найголовніше – це підтримка наших захисників. Тому пропрацювали обласні державні адміністрації, в хабі Гуляйполе. Також прийняли рішення прийняти діток з Гуляйполя. В першу чергу дітей учасників бойових дій, які воюють з Гуляйполя й громади, до нас на літній табір влітку. Так само будемо приймати і дітей з Куп’янська, і ще одної громади. Тому підтримуймо, все робимо для того, щоби сьогодні прифронтові громади відчували підтримку нашого українського тилу”,- підсумовує поїздку Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що нещодавно міський голова відвідав Ніжин у важливий для міста день – річницю отримання магдебурзького права. Ключовим моментом візиту стало передання матері загиблого Героя, Олександра Мацієвського, високої відзнаки – посмертного звання “Почесний громадянин Івано-Франківська”. Окрім того, доставив гуманітарну допомогу мешканцям села Анисів, що є важливим внеском у підтримку місцевих жителів. Також були передані FPV-дрони, необхідні українським захисникам, які боронять країну на Сумському напрямку.

Також у березні міський голова був на Запорізькому й Донецькому напрямках, передавши понад тисячу дронів, для наших воїнів на передовій. Кожен безпілотник – це не просто техніка, це шанс на збереження життя, це очі в небі, які бачать ворога, й сила, що нищить окупанта. Така допомога є надзвичайно важливою для наших захисників, які щодня ризикують своїм життям, захищаючи нашу державу.