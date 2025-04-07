На Прикарпатті затримали 25-річного наркозбувача

Незаконний «бізнес» з розповсюдження небезпечних речовин організував мешканець Надвірнянщини. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
“Під час документування злочину, поліцейські Яремчанщини встановили, що 25- річний прикарпатець розповсюджував на території Надвірнянщини наркотичні засоби. Фігуранта затримали на «гарячому», після чергового збуту заборонених речовин «Канабіс» потенційному клієнту за 2000 гривень”, – йдеться у дописі.
Все виявлене та вилучене направлено на експертизу.
Фігуранта слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.