Відійшов у засвіти колишній очільник Тлумацької громади Свірідов Ігор

5 квітня на сімдесят сьомому році життя відійшов у вічність колишній очільник Тлумаччини – Свірідов Ігор Анатолійович.

Пише Правда.іф з посиланням на Тлумацька міська рада

Колектив працівників Тлумацької міської ради глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям з приводу тяжкої непоправної втрати.

“Ігор Свірідов – людина, яка залишила помітний слід у житті нашої громади. Він очолював КП «Шляховик», а в червні 1994 року був призначений представником Президента України в районі і перебував на цій посаді до 1995 року. Того ж таки 1994 року він був обраний головою райвиконкому, а з жовтня 1995 року очолив і районну раду. Одночасно він займав посаду голови районної державної адміністрації та очолював Тлумацький район до квітня 2000 року. Неодноразово обирався депутатом міської, районної та обласної рад. Ігор Свірідов був справжнім лідером і взірцем для всіх. Ми завжди пам’ятатимемо його як відданого справі керівника та чудову людину”, – йдеться у дописі.