Як на Івано-Франківщині понад 10 років волонтерить Іван Біланюк 

Іван Біланюк брав участь в обох Майданах. У 2014 році повернувся з Києва додому, а багато його друзів поїхали звідти на фронт. В армії тоді бракувало всього, тож чоловік почав волонтерити.

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Пан Іван є власником мінімаркету в селі Олеша. З лютого 2022 року люди почали приносити туди різні речі для війська. Так частина магазину стала волонтерським хабом, який працює вже четвертий рік.

Про відкриття зборів Іван Біланюк пише на своїй сторінці у Facebook. Часто й напряму звертається до людей: пише повідомлення, телефонує. Зазвичай збори підтримують місцеві.

Команда Івана Біланюка возить на фронт автівки, дрони, амуніцію, генератори тощо. Але, окрім цього, завжди їде до військових зі смачними гостинцями. Їх готують мешканці Олешанської громади. Біланюк каже, потреби військових у 2014 році й нині не порівняти, бо війна не та і масштаби не ті.

“Коли було АТО, їхав на передову раз на квартал чи на пів року. Коли ж почалася повномасштабна, то щотижня, – розказує волонтер. – Бувало й двічі на тиждень. Бо не встигали повернутися, як тут уже зібрали все необхідне, що можна було весь бус запакувати та знову їхати. Так курсували й курсували”.

У 2022 році Іван Біланюк з командою приєднався до «Спілки волонтерів Прикарпаття» та громадської організації «Розумні рішення». Каже, що це полегшило певні моменти його діяльності. Проте за всі гроші, які надходять на волонтерський рахунок, відповідальний саме він.

Поїздок на передову має багато, деякі запам’ятав на все життя. Так одного разу якимось чином вони з командою виїхали прямо на передову. Зрозуміли це лише тоді, коли з обох боків запрацювали міномети. Каже, їхав тоді й не чув під собою землі.

Волонтерити Івану Біланюку допомагають дружина Леся і дві доньки – Вікторія та Ірина. Старша донька з чоловіком і самі купують та передають військовим десятки дронів, багато аптечок, інші речі для фронту. Молодша більше допомагає батькові. На знак подяки військові дарують волонтерам артефакти з фронту.