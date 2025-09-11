Актуальні вакансії: в Івано-Франківську шукають водіїв та комунальників

На комунальних підприємствах міста є понад 100 вакансій.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.
Потрібні: робітники з благоустрою (від прибирання вулиць до озеленення), водії автобусів та спецтехніки, трактористи та екскаваторники, слюсарі, електрики, малярі, рихтувальники, агрономи, інспектори, бухгалтери, соціальні працівники та інші.
Деталі за посиланням: https://www.mvk.if.ua/news/62865.