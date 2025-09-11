ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Клавіша на клавіатурі з написом "Вакансія
Диван на коліщатках в темній вітальні

Актуальні вакансії: в Івано-Франківську шукають водіїв та комунальників

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 19:28
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На комунальних підприємствах міста є понад 100 вакансій.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа.

Потрібні: робітники з благоустрою (від прибирання вулиць до озеленення), водії автобусів та спецтехніки, трактористи та екскаваторники, слюсарі, електрики, малярі, рихтувальники, агрономи, інспектори, бухгалтери, соціальні працівники та інші.

Деталі за посиланням: https://www.mvk.if.ua/news/62865.

СХОЖІ НОВИНИ