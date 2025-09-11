За підсумками січня-серпня 2025 року до бюджетів області сплачено податків і зборів в обсязі 26 919,6 млн гривень

До місцевих бюджетів – 9 910,1 млн гривень, до державного бюджету – 17 009,5 млн гривень.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.
За поточний період місцевими бюджетами області отримано міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в обсязі 5 246,9 млн грн, зокрема:
- базової дотації – сумі 925,7 млн гривень.
- додаткових дотацій – 223,7 млн гривень.
- субвенцій – 4 097,5 млн гривень.
Про це повідомляє Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.