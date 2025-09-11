ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Бюджетні надходження Івано-Франківська за січень-серпень 2025
За підсумками січня-серпня 2025 року до бюджетів області сплачено податків і зборів в обсязі 26 919,6 млн гривень

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 18:59
До місцевих бюджетів – 9 910,1 млн гривень, до державного бюджету – 17 009,5 млн гривень.

Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

За поточний період місцевими бюджетами області отримано міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в обсязі 5 246,9 млн грн, зокрема:

  • базової дотації – сумі 925,7 млн гривень.
  • додаткових дотацій – 223,7 млн гривень.
  • субвенцій – 4 097,5 млн гривень.

Про це повідомляє Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

