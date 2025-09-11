«Не вірив, поки не зустрів її»: відомий футболіст Бражко освідчився Квітковій

27-річна блогерка Даша Квіткова та її наречений, футболіст київського “Динамо” Володимир Бражко замилували світлинами з їхніх заручин. Пише Табло ID.
В Instagram закохані опублікували добірку фото, на яких спортсмен кличе свою обраницю заміж. Пропозиція відбулася на природі, а локація була прикрашена білими квітами та великим сердечком.
“Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила”, — написав 23-річний Володимир.
Майбутнє подружжя показало свої теплі обійми
Який закоханий погляд у Даші
Блогерка виглядала щасливою в такий особливий день
Бражко підготував романтичний сюрприз для коханої
Святкової атмосфери додав білосніжний стіл з напоями та люстра
Квіткова зазнімкувалася в обіймах нареченого
Багато цілунків не буває
Фотограф зловив вдалий кадр на заході сонця
Динамівець виглядав щасливим поруч з обраницею
Які ніжні посмішки
Весілля парочки точно буде атмосферним
“Яке щастя зараз бачити щасливих людей, які святкують свої почуття”, — написала Маша Єфросиніна
Закохані наробили пристрасних фото на своїх заручинах
Нагадаємо, для Даші це буде другий шлюб. З блогером Микитою Добриніним вона розлучилася два роки тому. Від колишнього чоловіка вона виховує 4-річного сина Лева. До речі, Володимир вже встиг подружитися з хлопчиком і навіть погрався з ним на футбольному полі.
До речі, вперше про стосунки пари стало відомо у травні цього року. Пізніше Квіткова показалася в обіймах чоловіка, а згодом почала частіше показувати Бражка у своєму блозі.
