ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
«Не вірив, поки не зустрів її»: Бражко освідчився Квітковій
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Не вірив, поки не зустрів її»: відомий футболіст Бражко освідчився Квітковій

Автор: Орися Корчун
11/09/2025 18:56
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

27-річна блогерка Даша Квіткова та її наречений, футболіст київського “Динамо” Володимир Бражко замилували світлинами з їхніх заручин. Пише Табло ID.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

В Instagram закохані опублікували добірку фото, на яких спортсмен кличе свою обраницю заміж. Пропозиція відбулася на природі, а локація була прикрашена білими квітами та великим сердечком.

“Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила”, — написав 23-річний Володимир.Даша Квіткова і Володимир Бражко показали свої заручини

Майбутнє подружжя показало свої теплі обійми 

Фото instagram
Даша Квіткова і Володимир Бражко вирішили одружитися

Який закоханий погляд у ДашіДаша Квіткова і Володимир Бражко пообіймалися на романтичних фото

Блогерка виглядала щасливою в такий особливий деньДаша Квіткова показала, як Володимир Бражко зробив їй пропозицію

Бражко підготував романтичний сюрприз для коханоїДаша Квіткова і Володимир Бражко замилували фото зі своїх заручин

Святкової атмосфери додав білосніжний стіл з напоями та люстраДаша Квіткова і Володимир Бражко пообіймалися на заході сонця

Квіткова зазнімкувалася в обіймах нареченогоДаша Квіткова і Володимир Бражко показали свої романтичні цілунки під час заручин

Багато цілунків не буваєДаша Квіткова і Володимир Бражко показали пристрасні цілунки

Фотограф зловив вдалий кадр на заході сонцяДаша Квіткова виходить заміж вдруге

Динамівець виглядав щасливим поруч з обраницеюДаша Квіткова і Володимир Бражко в обіймах пораділи своїм заручинам

Які ніжні посмішкиВолодимир Бражко зробив романтичну пропозицію Даші Квітковій

Весілля парочки точно буде атмосфернимДаша Квіткова і Володимир Бражко пообіймалися на своїх заручинах

“Яке щастя зараз бачити щасливих людей, які святкують свої почуття”, — написала Маша ЄфросинінаДаша Квіткова і Володимир Бражко ніжно пообіймалися на заручинах

Закохані наробили пристрасних фото на своїх заручинах

Нагадаємо, для Даші це буде другий шлюб. З блогером Микитою Добриніним вона розлучилася два роки тому. Від колишнього чоловіка вона виховує 4-річного сина Лева. До речі, Володимир вже встиг подружитися з хлопчиком і навіть погрався з ним на футбольному полі.

До речі, вперше про стосунки пари стало відомо у травні цього року. Пізніше Квіткова показалася в обіймах чоловіка, а згодом почала частіше показувати Бражка у своєму блозі. 

Нагадаємо Дашу Квіткову заскочили за поцілунками з відомим 23-річним футболістом

СХОЖІ НОВИНИ