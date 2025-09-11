Обіцяв «допомогу», а заволодів мільйоном: на Прикарпатті затримали чоловіка, який підозрюється у шахрайстві

За процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо чоловіка, який підозрюється у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.



Підозрюваний, перебуваючи в Івано-Франківському слідчому ізоляторі, зав’язав знайомство з іншим ув’язненим та запропонував йому посприяти у призначенні на посаду у одній із військових частин, без фактичного відбування покарання. Для цього він переконав батьків ув’язненого передати йому грошові кошти нібито як винагороду за таке «сприяння».

У подальшому, зловживаючи довірою, чоловік заволодів коштами в сумі понад 1,1 млн грн.

Затримали підозрюваного працівники поліції на підставі ухвали слідчого судді. За рішенням Тисменицького районного суду відносно нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.