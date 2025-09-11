ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську взято під варту чоловіка, який напав на неповнолітню в автобусі

Автор: Уляна Роднюк
11/09/2025 18:37
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська 45-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

У комунальному автобусі підозрюваний намагався викрасти гроші з сумки неповнолітньої пасажирки. Коли дівчина помітила це та почала знімати його на телефон, чоловік приставив до її горла металевий предмет і почав погрожувати. На зупинці він залишив транспорт, однак невдовзі був затриманий правоохоронцями.

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

