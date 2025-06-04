Даша Квіткова засвітилася разом на публіці з Володимиром Бражком. Парочка ніжним поцілунком ще більше підігріла чутки про їхні романтичні стосунки. Пише ТСН.
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Українську блогерку Дашу Квіткову заскочили за поцілунками з відомим 23-річним футболістом ФК “Динамо” Володимиром Бражком.
У Tik Tok з’явилося доволі пікантне відео. Зокрема, Даша Квіткова та Володимир Бражко побували разом на весіллі друзів. На святі вони сиділи поруч одне з одним, а спортсмен ніжно тримав блогерку за руку. Окрім того, у моменті він нахилився до Даші та ніжно поцілував її у щічку. Після цього блогерка мило усміхнулася.
У коментарях під відео користувачі тепер переконані, що парочку пов’язує дещо більше, аніж просто дружні стосунки. Окрім того, юзер, який і опублікував відповідний ролик, у підписі вказав: “Ну, тепер остаточне підтвердження”. До слова, раніше ходили чутки, що пара крутить роман, а це відео нібито стало доказом цього.
Чутки про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка – з чого все почалося
Про роман пари заговорив інсайдер виданню “РБК-Україна”. Джерело стверджує, що закохані вже декілька місяців перебувають у стосунках. Ба більше, Квіткова та Бражко нібито не соромляться демонструвати почуття на публіці. Окрім того, саме футболіст дарує блогерці чималі букети квітів, якими вона часто хизується в Мережі.
Також доказом того, що вони перебувають разом, є спільні дописи в Мережі. Блогерка та футболіст діляться фото із загадковими обранцями, щоправда, приховують їхні обличчя. Даша нібито одного разу спалилася, коли засвітилася в сорочці, яка дуже схожа на ту, яка є у Володимира.
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