Популярна блогерка Даша Квіткова влаштувала відверту фотосесію

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова потішила прихильників гарячим контентом. Пише Gazeta.ua

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На кадрах, опублікованих в Instagram, жінка позувала в студії.

Перед камерою постала в ліфі з прозорими вставками та штанами з величезними розрізами й шнурівками.

Образ доповнила зібраним у низький пучок волоссям, ніжним макіяжем і масивними золотими прикрасами.

“Свобода бути ніжною і бути сильною. Любити безмежно і йти без оглядки. Вміння створювати і вміння руйнувати. Бути тишею перед бурею і самою бурею. У нас є здатність пережити все, попри всі шторми, попри весь хаос, незалежно від того, якою мовою говоримо, як одягаємось чи яку роботу обираємо. Ми маємо вибір створювати власне життя. Ми всі рухаємося вперед, коли визнаємо, наскільки сильні та неймовірні жінки навколо нас”, – написала зірка.

Раніше Квіткова заінтригувала прихильників подробицями особистого життя. Жінка опублікувала фото з величезними букетами й написала: “Щоб у кожної дівчини завжди були свіжі квіти вдома”. Додала, що після розлучення з ведучим Микитою Добриніним переживала різні етапи. Але зараз зірка щаслива.

Нагадаємо Даша Квіткова у червоному бікіні похизувалася своїм відпочинком на Мальдівах