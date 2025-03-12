ДТП в Коломийському районі: авто з’їхало в кювет. ФОТО

Сьогодні о 11:32 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Стрільче, що входить до Городенківської територіальної громади.

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Легковий автомобіль з’їхав у кювет, через що на місце події були направлені надзвичайники.

Прибувши на виклик, рятувальники Городенківщини оперативно відключили клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти можливому загорянню транспортного засобу.

Наразі всі обставини ДТП з’ясовують фахівці. Подробиці очікуються після завершення слідчих дій.