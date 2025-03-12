На війні поліг Василь Більчак з Прикарпаття

Солотвинська громада втратила захисника: у бою за Україну загинув Василь Більчак, 1973 р.н., солдат із села Маркова.

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Воїн був призваний на службу 17 червня 2024 року та проходив її у складі інженерно-саперного підрозділу. Виконуючи бойове завдання, отримав важкі поранення і помер у лікарні 7 березня 2025 року.

Солотвинська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Інформацію про час зустрічі кортежу з домовиною буде повідомлено додатково.