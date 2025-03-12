У Івано-Франківську нагородили найкращих студентів міста ФОТО

Захід розпочався з вшанування усіх полеглих захисників України та національного гімну.

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Сто студентів отримали “Стипендії міського голови”. Найбільші успіхи показали студенти Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, число стипендіатів – 48. На другому місці Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – 23 студента. Третє – Івано-Франківський національний медичний університет – 17 студентів.

Окрім стипендій “міського голови” ще двадцять одного студента відзначили преміями Івано-Франківської міської ради. Преміями нагороджували тих студентів, чий рейтинговий бал НМТ вищий 190 балів. Студенти ПНУ вибороли найбільшу кількість премій міської ради.

Студентів нагороджував міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

Дуже тішить, що кращі студенти нашого міста хочуть будувати свою кар’єру в Україні. Наш пріоритет для міста, щоб діти залишались тут. – зазначив Марцінків

Опісля нагородження з студентами спілкувався Мирослав Маринович – засновник Української Гельсінської спілки, дисидент і колишній політв’язень, президент Інституту релігії та суспільства Українського Католицького Університету.

Засновник Української Гельсінської спілки Мирослав Маринович

Руслан Марцінків вручив Мирославу Мариновичу відзнаку «Гордість Івано-Франківської громади».