ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Івано-Франківську нагородили найкращих студентів міста ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську нагородили найкращих студентів міста ФОТО

Автор: Петро Якимчук
12/03/2025 14:39
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 12 березня, в Католицькому ліцеї святого Василія Великого відбулися урочистості з нагоди відзначення кращих студентів вищих навчальних закладів Івано-Франківська, пише Правда ІФ

Захід розпочався з вшанування усіх полеглих захисників України та національного гімну.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41
Люди на конференції, тримаючи руку на серці.

Сто студентів отримали “Стипендії міського голови”. Найбільші успіхи показали студенти Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, число стипендіатів – 48. На другому місці Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – 23 студента. Третє – Івано-Франківський національний медичний університет – 17 студентів.

Нагородження на церемонії, вручення сертифіката.
Церемонія вручення сертифікату серед людей
Вручення сертифікату дівчині на церемонії
Троє осіб на сцені з сертифікатом
Чоловік отримує сертифікат на сцені під час нагородження.
Вручення сертифіката на сцені
Вручення сертифіката на церемонії нагородження.

Окрім стипендій “міського голови” ще двадцять одного студента відзначили преміями Івано-Франківської міської ради. Преміями нагороджували тих студентів, чий рейтинговий бал НМТ вищий 190 балів. Студенти ПНУ вибороли найбільшу кількість премій міської ради.

Студентів нагороджував міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

Дуже тішить, що кращі студенти нашого міста хочуть будувати свою кар’єру в Україні. Наш пріоритет для міста, щоб діти залишались тут. – зазначив Марцінків

Опісля нагородження з студентами спілкувався Мирослав Маринович – засновник Української Гельсінської спілки, дисидент і колишній політв’язень, президент Інституту релігії та суспільства Українського Католицького Університету.

Чоловік у піджаку на заході
Засновник Української Гельсінської спілки Мирослав Маринович

Руслан Марцінків вручив Мирославу Мариновичу відзнаку «Гордість Івано-Франківської громади».

Два чоловіки на церемонії з нагородами.
Сертифікат стипендії студенту, Івано-Франківськ, 2025 рік.
Нагородження студентів в Івано-Франківську, 2025.
Люди сидять на зібранні в просторій аудиторії.
Чоловік виступає на конференції перед аудиторією
Зустріч з великою аудиторією у конференц-залі
Люди на конференції у залі
Люди стоять з рукою на серці у залі
Група людей стоїть у приміщенні з прапором України.
Люди співають гімн у залі на зібранні
Графік розподілу стипендій для студентів міста
Люди сидять на конференції в залі.
Графік студентів з рейтинговим балом 190+
Група людей на конференції в залі
Молодь сидить на конференції, тримаючи троянди.
Люди сидять на презентації з сертифікатами, трояндами.
Нагородження студентів у залі з церковним служителем
Чоловік виступає на конференції, тримає мікрофон
Студенти слухають лекцію в аудиторії університету.
Люди на конференції, сидять у залі з аудиторією.