Слідчі встановили причетних до вибухів в Івано-Франківську, — Світлана Онищук

В Івано-Франківську об 18:30 годині 11 березня поблизу залізничного вокзалу пролунали вибухи.
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Детальніше про подію розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук під час наради 12 березня, пише Фіртка.
“Правоохоронні органи вже встановили особи причетних. Також відомо, що здетонували вибухові пристрої і обидва випадки пов’язані між собою. Більш детальної інформації очікуємо сьогодні [12 березня — ред.] від наших правоохоронців.Юнак, 2009 року народження, у важкому стані. За його життя близько доби борються медики. Життю інших постраждалих — хлопця та дівчини — нічого не загрожує. Наразі їх стан задовільний. Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу”, — зазначила Світлана Онищук.
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