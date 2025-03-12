Який вигляд мають багатоповерхівки та подвір’я у Івано-Франківську після вибухів. ФОТО

Ввечері 11 березня в районі івано-франківського вокзалу пролунало майже одночасно два вибухи, внаслідок яких загинула людина, ще троє – травмувалися.
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Пише Правда.іф
Ймовірною їх причиною називають “підробіток” в інтернеті групи чоловіків.
Сьогодні вранці такий вигляд мають багатоповерхівки і подвір’я на вулиці Залізничній та Привокзальній площі в Івано-Франківську, де трапились події.