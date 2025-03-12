Прикарпатці можуть зійти на Говерлу разом із галицькими десантниками

Відкрито реєстрацію на “Говерла 2025”, найвищу вершину українських Карпат. Кожен охочий зможе піднятись на неї у товаристві легендарних воїнів-десантників та нацгвардійців.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ, пише Правда.іф

Похід відбудеться у суботу, 22 березня.

«Для нас “Говерла-2025” – це не лише про сходження, а й про допомогу та взаємопідтримку. Похід на найвищу гору України – благодійний і має на меті зібрати кошти на потреби 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України та 80-тої окремої штурмової Галицької бригади, а саме на два дрони DJI MAVIC 3 Thermal», – розповів керівник департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації Роман Хімʼяк.

Співорганізаторами цьогорічного проєкту є: Департамент спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації, 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада та Західне територіальне управління Національної гвардії України.

Доєднатися до сходження можуть особи віком від 18 років, які є прихильниками здорового способу життя, спорту та туризму (учасники молодші 18 років – тільки у супроводі дорослих).

Перед початком сходження кожен отримає інструктаж із техніки безпеки та правил поведінки під час походу, а під час підйому зобов’язаний неухильно виконувати розпорядження інструкторів та членів пошуково-рятувального загону. Учасники піднімаються на вершину кожен у своїй групі. Загальний час підйому і спуску – близько 8 годин.

Виїзд зі Львова – 21 березня о 16:30 із приміського вокзалу (трансфер автобусами). Далі – ночівля на базі «Авангард» та 22 березня о 10:00 розпочнеться сходження на Говерлу. Деталі щодо необхідних речей у подорож надішлють зареєстрованим учасникам.

Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОВА забезпечить безкоштовні: трансфер зі Львова до Навчально-спортивної бази «Авангард» та назад до Львова, ночівлю на базі «Авангард», супровід досвідчених інструкторів Гірської оперативно рятувальної служби, які все підкажуть і допоможуть у разі потреби.

Обов’язкова умова для участі: донат від 1500 грн.

Реквізити для донату

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/9kuqPkYyG2

Номер картки банки 4441 1111 2295 3320

РЕЄСТРАЦІЯ НА ПОХІД ТУТ: https://forms.gle/veutmEiyEwqgqYoEA

Якщо ви плануєте долати дистанцію з кимось — зареєструйте кожного учасника окремо.

За додатковою інформацією звертайтеся сюди: E-mail: [email protected]

Телефон: +380 (67) 679 37 47 (Марта)

На ютуб-каналі можна переглянути відео з підйомів на Говерлу минулих років:

ГОВЕРЛЯНА 2023: https://www.youtube.com/watch?v=FPsJLx06YI4&t=6s

60 “Говерляна” для “вісімдесятки”: https://youtu.be/adIQz4iZSOk?si=hmwDElFepAJLk78o