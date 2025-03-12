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Відомо про стан травмованих під час вибухів у Франківську

Автор: Lilia
12/03/2025 12:33
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16-річному підлітку, який травмувався під час вибуху поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську, ампутували ноги. Він перебуває у дуже важкому стані. Ще двоє людей отримали уламкові поранення.

Про це Суспільному повідомила лікарка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Ольга Таркевич.

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“Перший пацієнт, якого доставили, був у важкому стані, він одразу був прооперований. В нього ампутовані обидві ноги. Після того був переведений у відділення інтенсивної терапії реанімації. Загальний стан — вкрай важкий. І наразі залишається таким же”, — говорить Ольга Таркевич.

З її слів, двоє інших госпіталізованих — хлопець 2001 року народження та дівчина 2004. Їх обстежили у відділеннях торакальної та судинної хірургії.

“Загальний стан їхній був стабільний, важкий. Це були уламкові поранення, тому їх госпіталізували. Стан хлопця і дівчини — стабільний, їхньому життю не загрожує нічого”, — розповіла Ольга Таркевич.

Пошкоджена стіна будинку з розкиданими уламками скла.

Місце вибуху

в Івано-Франківську