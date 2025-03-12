Відомо про стан травмованих під час вибухів у Франківську

16-річному підлітку, який травмувався під час вибуху поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську, ампутували ноги. Він перебуває у дуже важкому стані. Ще двоє людей отримали уламкові поранення.
Про це Суспільному повідомила лікарка відділення невідкладної екстреної медичної допомоги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Ольга Таркевич.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
“Перший пацієнт, якого доставили, був у важкому стані, він одразу був прооперований. В нього ампутовані обидві ноги. Після того був переведений у відділення інтенсивної терапії реанімації. Загальний стан — вкрай важкий. І наразі залишається таким же”, — говорить Ольга Таркевич.
З її слів, двоє інших госпіталізованих — хлопець 2001 року народження та дівчина 2004. Їх обстежили у відділеннях торакальної та судинної хірургії.
“Загальний стан їхній був стабільний, важкий. Це були уламкові поранення, тому їх госпіталізували. Стан хлопця і дівчини — стабільний, їхньому життю не загрожує нічого”, — розповіла Ольга Таркевич.
Місце вибуху
в Івано-Франківську