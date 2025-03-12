Олена Шуляк розповіла, що має зробити Україна, щоб отримати 50 млрд євро від ЄС

Парламент має реформувати житлове законодавство, законодавчо врегулювати всі аспекти повоєнного відновлення України, а також реформувати місцеві державні адміністрації на органи префектурного типу, щоб отримати 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

В партії “Слуга Народу” нагадали, що за програмою Ukraine Facility Європейського Союзу, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років, Україна отримує кошти на макрофінансові потреби: підтримку державного бюджету. Кошти будуть надходити в Україну у кілька траншів. Водночас, кожен транш фінансування означає, що Україна виконала певні зобовʼязання, які є тим чи іншим маяком.

Олена Шуляк пояснила, що перший з цього списку документ – “Про основні засади житлової політики” – вже розроблено. Йдеться про законопроєкт №12377, який пройшов серію публічних консультацій і був доопрацьований з урахуванням пропозицій, отриманих від всіх стейкхолдерів майбутньої житлової реформи. Очікується, що найближчими тижнями його будуть розглядати у Верховній Раді.

“Реформування житлової сфери означає скасування Житлового кодексу 1983 року і має на меті розв’язати проблему багаторічних черг на отримання житла від держави. Серед основних принципів закону – впровадження механізмів щодо забезпечення житлом тих, хто не може придбати його сам, та відмова від практики приватизації житла, отриманого від держави, зокрема службового. Натомість пропонується залучати сучасні європейські механізми”, – пояснила очільниця партії “Слуга Народу”.

Парламентарка уточнила, що йдеться, зокрема, про створення та управління фондом соціального житла. Розглядається можливість соціальної оренди житла, яку фінансуватиме держава, а громадянин матиме право його викупити, а також оренду, яку сплачуватиме громадянин, але кошти від неї йтимуть у фонд будівництва нового житла для нього. Крім цього, планується запуск широкого кола фінансово-кредитних механізмів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Політикиня додала, що другий пункт законодавчих змін – законопроєкт “Про основні засади відновлення”, який регулюватиме всі аспекти, повʼязані з відновленням України. Він також вже готовий і пройшов серію публічних консультацій.

“Йдеться, зокрема, про відновлення за принципами зеленої, інклюзивної та цифрової економіки, відбудову за принципом “будуй краще, ніж було”, обов‘язковість використання моніторингу для відновлення, оцінювання проєктів відбудови і їх аудиту в цифровій екосистемі DREAM та встановлення форм відновлення – пооб’єктної, комплексного відновлення населених пунктів та компенсації за пошкоджене та знищене житло”, – розповіла Олена Шуляк.

Третя законодавча зміна, необхідна для фінансування в рамках Ukraine Facility – законопроєкт №4298 “Місцеві державні адміністрації” (МДА), який передбачає реформування МДА на органи префектурного типу. Документом передбачено, зокрема, запровадження системи нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування, надання головам МДА та їхнім заступникам статусу державних службовців, оновлення процедури призначення та звільнення голів МДА, запровадження механізму кадрового резерву та конкурсу для кандидатів на посаду голови МДА.

В партії “Слуга Народу” нагадали, що в Україні розпочали створювати соціальне житло.