Росія готується до війни з НАТО

Представниця МЗС РФ заявила, що ЄС грає в «небезпечні геополітичні ігри» та нібито відкладає можливість переговорів щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія продовжує поширювати версію про те, що держави-члени Європейського Союзу та Україна нібито прагнуть затягнути та загострити війну, щоб відвернути увагу від власних довгострокових приготувань Росії до війни із Заходом.

Зокрема, представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 7 березня відреагувала на саміт ЄС 6 березня, схарактеризувавши ініціативи Євросоюзу щодо збільшення військових витрат та фінансової допомоги Україні як нібито навмисне розпалювання ескалації між Заходом і Росією й схарактеризувавши ЄС як «мілітаризований союз», який «заточений на завдання стратегічної поразки» Росії. Вона наголосила, що ЄС грає в «небезпечні геополітичні ігри» та нібито відкладає можливість переговорів щодо припинення війни.

Аналітики зазначають, що коментарі Захарової ігнорують зусилля Кремля, що продовжуються, з мобілізації внутрішньої підтримки війни в Україні та виправдовують довгострокові зусилля Росії з мілітаризації російського суспільства, стверджуючи, що РФ веде опосередковану війну із Заходом в Україні та повинна готуватися до майбутньої війни із Заходом.

«Зусилля Росії щодо зміцнення угруповання своїх сил у Білорусі, розширення своїх військових можливостей та мілітаризації свого суспільства у довгостроковій перспективі відображають підготовку Росії до потенційної майбутньої війни з НАТО. Росія розмістила кілька систем ППО С-300 у Білорусі кінці серпня 2021 року й сили повітряно-космічних сил Росії у Білорусі у вересні 2021 року й продовжувала нарощувати свою присутність у Білорусі протягом останніх трьох років», – йдеться. вповідомленні.

Раніше повідомлялося, що громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками. Такої думки підтримується 60% французів, 68% британців і поляків та 53% німців.

Також вони виступають за продовження підтримки України. Дві третини громадян Великої Британії та Польщі (66%) виступають за продовження допомоги Києву, навіть якщо Сполучені Штати відмовляться від підтримки.

У Франції таких 57%, а в Німеччині – 54%.

Нагадаємо Війна в Україні завершиться або дуже швидко, або ніколи, – Трамп