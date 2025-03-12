Яких груп крові бракує в прикарпатських лікарнях цього тижня

У лікарнях Івано-Франківська та області — дефіцит донорської крові 2- і 4- груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів!
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.
«Кожна третя людина бодай раз у житті опиняється в ситуації, коли їй потрібне переливання крові. А в сучасній Україні ця ймовірність іще вища, особливо у військових, які щомиті ризикують життям заради нас із вами. Тож якщо ви можете бути донором, не відкладайте це на потім — ваша кров допоможе зберегти якомога більше життів у війні з рф», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».
Цього тижня потрібні донори крові таких груп:
- Київ (Охматдит): 1+/-, 2+/-, 3+/-
- Вінниця: 1-, 4+
- Луцьк: 4-
- Житомир: 1-
- Ужгород: всі групи крові
- Івано-Франківськ: 2-, 4-
- Запоріжжя: 4-
- Краматорськ: всі групи крові
- Кропивницький: 1+/-, 3+/-, 4+/-
- Львів: 1-, 4-
- Миколаїв: 1-, 3-
- Одеса: 1+/-, 2+, 4+/-
- Рівне: 3+, 4-
- Харків: 1-, 2+/-, 3-, 4-
- Хмельницький: всі групи крові
- Чернівці: 1+/-, 2-, 3-, 4-
- Чернігів: 1+/-, 2+/-, 4-
- Черкаси: 1+, 2+/-, 3+/-, 4+/-
- Дніпро (Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги): 1+/-, 2+/-, 3+, 4+
Як визначаються потреби у крові?
Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.
“Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні”, – кажуть в організації.
Як здати кров?
Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті.
Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.
Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.
Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!