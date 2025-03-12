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Яких груп крові бракує в прикарпатських лікарнях цього тижня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Яких груп крові бракує в прикарпатських лікарнях цього тижня

Автор: Олег Мамчур
12/03/2025 13:35
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У лікарнях Івано-Франківська та області — дефіцит донорської крові 2- і 4- груп. Якщо вам є 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, реєструйтеся на ДонорUA та здавайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів!

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В особистому кабінеті ви одразу побачите, де здати кров у вашому місті.

«Кожна третя людина бодай раз у житті опиняється в ситуації, коли їй потрібне переливання крові. А в сучасній Україні ця ймовірність іще вища, особливо у військових, які щомиті ризикують життям заради нас із вами. Тож якщо ви можете бути донором, не відкладайте це на потім — ваша кров допоможе зберегти якомога більше життів у війні з рф», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України». 

Цього тижня потрібні донори крові таких груп: 

  • Київ (Охматдит): 1+/-, 2+/-, 3+/- 
  • Вінниця: 1-, 4+ 
  • Луцьк: 4-
  • Житомир: 1-
  • Ужгород: всі групи крові  
  • Івано-Франківськ: 2-, 4-  
  • Запоріжжя: 4- 
  • Краматорськ: всі групи крові
  • Кропивницький: 1+/-, 3+/-, 4+/-
  • Львів: 1-, 4-
  • Миколаїв: 1-, 3- 
  • Одеса: 1+/-, 2+, 4+/-
  • Рівне: 3+, 4-
  • Харків: 1-, 2+/-, 3-, 4-
  • Хмельницький: всі групи крові
  • Чернівці: 1+/-, 2-, 3-, 4- 
  • Чернігів: 1+/-, 2+/-, 4- 
  • Черкаси: 1+, 2+/-, 3+/-, 4+/- 
  • Дніпро (Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги): 1+/-, 2+/-, 3+, 4+ 

Як визначаються потреби у крові? 

Координатори ДонорUA напряму контактують з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити у соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

“Крім того, ми отримуємо від пацієнтів та їхніх рідних запити на адресну допомогу.  З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допомагає формувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, і таких пацієнтів у лікарнях міста можуть бути десятки, а інколи й сотні”, – кажуть в організації.

Як здати кров?  

Зареєструйтеся на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на зручний день у календарі в особистому кабінеті. 

Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, чи можна вам бути донором, а також правильно підготуйтеся до донації.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, аби скористатися бонусами для донорів.

Кожна третя людина хоча би раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення рф потреби у крові по Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 пацієнтів не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!