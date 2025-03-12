Парламент підтримав законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності для ТЦК та ВЛК

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12442, що передбачає кримінальну відповідальність для керівників територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій за порушення законодавства щодо оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №12442 пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України, ввівши нові статті, які передбачатимуть покарання за порушення з боку голів та членів ВЛК, а також керівників ТЦК.

Запропоновано запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років для голів і членів ВЛК за порушення під час проведення медичного огляду в умовах воєнного стану. Також передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Відповідно до законопроєкту, посадовці територіальних центрів комплектування, які порушують порядок призову громадян на військову службу, ризикують отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Крім того, їх можуть позбавити права займати певні посади або вести певну діяльність на строк від 1 до 3 років.

Законодавці сподіваються, що прийняття цього законопроєкту дозволить впровадити правовий механізм для ефективного розслідування випадків порушень норм ТЦК та ВЛК.

Парламент ухвалив законопроєкт, який запроваджує кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.