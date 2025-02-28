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Війна в Україні завершиться або дуже швидко, або ніколи, – Трамп
Диван на коліщатках в темній вітальні

Війна в Україні завершиться або дуже швидко, або ніколи, – Трамп

Автор: Олег Мамчур
28/02/2025 17:21
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Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна росії проти України або завершиться в найкоротші терміни, або затягнеться на невизначений час.

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Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Трамп поділився, що під час «хорошихтелефонних переговорів» з російським диктатором володимиром путіним та Володимиром Зеленським, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, було досягнуто певного прогресу.

«Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і або це відбудеться дуже швидко, або ніколи», – сказав Трамп, маючи на увазі можливість швидкого завершення війни.

Він також підкреслив важливість припинення вогню як наступного кроку для мирного врегулювання ситуації в Україні, що, на його думку, можна досягти найближчим часом.