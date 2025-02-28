Війна в Україні завершиться або дуже швидко, або ніколи, – Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна росії проти України або завершиться в найкоротші терміни, або затягнеться на невизначений час.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Трамп поділився, що під час «хорошихтелефонних переговорів» з російським диктатором володимиром путіним та Володимиром Зеленським, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, було досягнуто певного прогресу.

«Я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і або це відбудеться дуже швидко, або ніколи», – сказав Трамп, маючи на увазі можливість швидкого завершення війни.

Він також підкреслив важливість припинення вогню як наступного кроку для мирного врегулювання ситуації в Україні, що, на його думку, можна досягти найближчим часом.