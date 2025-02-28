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На Франківщині відновили школу, яка згоріла в січні. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині відновили школу, яка згоріла в січні. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
28/02/2025 17:42
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Особливий день для школярів та педагогів Вороненківської гімназії – відбулося урочисте відкриття оновленого приміщення навчального закладу.

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12 січня цього року внаслідок масштабної пожежі, вогнем знищено перший та другий поверхи гімназії, яку вдалося відновити у максимально короткий термін.

За словами голови Поляницької територіальної громади, це стало можливим завдяки спільним зусиллям підприємців, мешканців села та всієї громади.

“Наша сила – в єдності, особливо якщо вона з думкою про майбутнє” – підкреслив Микола Поляк.

Голова Надвірнянської РДА Петро Хмельовський у вітанні всіх учасників цього приємного та світлого дійства зазначив:

“Нова школа – це не просто приміщення у яке вкладено багато зусиль та засобів – це нові можливості. Вони не тільки надають доступ до якісної освіти, а й формують нові покоління. Саме за це ми зараз і воюємо на усіх фронтах”.

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