ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг юний захисник з Косівщини Прощук Михайло

Автор: Lilia
28/02/2025 18:10
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На війні загинув мешканець села Космач Косівської громади Прощук Михайло, 16.11.1999 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Космацьку Громаду.

Після строкової служби Михайло став учасником АТО. А з початку повномасштабного вторгнення окупанта на українську землю, став на захист Батьківщини, з честю виконував свій військовий обов’язок.

В бою за Україну, її свободу і незалежність Герой отримав поранення і був змушений проходити лікування, після чого повернувся до захисту України. Тепер клята війна забрала життя нашого односельчанина.