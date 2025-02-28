На війні поліг юний захисник з Косівщини Прощук Михайло

На війні загинув мешканець села Космач Косівської громади Прощук Михайло, 16.11.1999 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Космацьку Громаду.

Після строкової служби Михайло став учасником АТО. А з початку повномасштабного вторгнення окупанта на українську землю, став на захист Батьківщини, з честю виконував свій військовий обов’язок.

В бою за Україну, її свободу і незалежність Герой отримав поранення і був змушений проходити лікування, після чого повернувся до захисту України. Тепер клята війна забрала життя нашого односельчанина.