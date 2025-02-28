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Уряд припинив функціонування системи “Шлях” для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі

Автор: Lilia
28/02/2025 18:29
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За результатами засідання Кабінету Міністрів України 25 лютого було схвалено зміни до Постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.

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Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, пише Правда.іф.

  • Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі “Шлях”.
  • Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені Постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи “Шлях”.

Додатково Уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Нагадаємо, систему «Шлях» використовували для пришвидшення доставлення гуманітарної допомоги в Україні — туди подавали інформацію про водія і транспортний засіб для прикордонників. А втім, ця система фігурує у низці кримінальних проваджень про незаконний перетин кордону.

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