В Івано-Франківській громаді стартував Міський конкурс проєктів та програм: умови

На виконання рішення Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019 р. № 334-34 «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства в м. Івано-Франківську на 2020-2025 роки» (зі змінами), оголошується проведення міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2025 році.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Конкурс проводиться у номінаціях:

проєкти громадських та благодійних організацій;

проєкти громадських та благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

проєкти громадських та благодійних організацій при закладах культури;

проєкти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючих кооперативів та будинкових комітетів;

проєкти громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань.

Учасниками конкурсу є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючі кооперативи, будинкові комітети, громадські та благодійні організації які зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади.

Конкурс проводиться на умовах співфінансування проєктів та програм за формулою: 70 % кошти міського бюджету + 30 % кошти учасника конкурсу, а для номінації «проєкти громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань» – 80 % кошти міського бюджету + 20 % кошти учасника конкурсу.

-Максимальний обсяг фінансування з міського бюджету проєктів та програм громадських та благодійних організацій для 1 заявника – 100 тис. грн.

Максимальний обсяг фінансування з міського бюджету проєктів та програм громадських та благодійних організацій при закладах та установах культури для 1 заявника – 100 тис. грн.

Максимальний обсяг фінансування з міського бюджету проєктів та програм громадських та благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах для 1 заявника – 100 тис. грн.

Максимальний обсяг фінансування з міського бюджету проєктів та програм об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, обслуговуючих кооперативів та будинкових комітетів для 1 заявника:

для будинків поверховість від 1 до 4 поверхів – 150 тис. грн.;

для будинків поверховість від 5 і більше – 300 тис. грн.

Максимальний обсяг фінансування з міського бюджету проєктів та програм громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань для 1 заявника – 500 тис. грн.

Для участі у Конкурсі подаються наступні документи:

− заява учасника на участь у Конкурсі;

− копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

− копія рішення ДПІ про внесення учасника до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

− опис проєкту чи програми;

− кошторис (бюджет) проекту чи програми.

− до проєктів громадських та благодійних організацій для підтримки військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, правоохоронних органів, інших, утворених відповідно до законодавства збройних формувань подається лист-клопотання від військової частини до Івано-Франківської міської ради про потреби передбачені проєктом (готова продукція, яка не відноситься до предметів та матеріалів прийнятих на озброєння МОУ та не є комплектуючими предметів закупівель).

Проєкти та програми на участь у конкурсі потрібно надсилати на електронну скриньку [email protected], з 03.03.2025 року до 31.03.2025 року 17.00 год.

Зареєстрованими на участь у конкурсі вважаються ті проєкти та програми яким присвоєно реєстраційний номер.

Детальнішу інформацію про умови конкурсу та бланки для підготовки документів можна завантажити на сайті http://konkurs.mrada.if.ua.

За більш детальною інформацією звертайтеся в Секретаріат Івано-Франківської міської ради – вул. Грушевського, 21, каб. 405, тел.: 55-64-99, 55-20-04.