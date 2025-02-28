Трамп зустрів Зеленського в Білому домі: почалися переговори

Президент України Володимир Зеленський прибув 28 лютого до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

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Йдеться у трансляції, яку з місця подій ведуть американські ЗМІ, пише “Європейська правда”

Президент США потиснув руку Зеленському на ґанку Білого дому, коли той вийшов з автомобіля.

Зеленського вітали у Білому домі військовослужбовці, які несли 56 прапорів усіх американських штатів і територій, а також прапори США та України.

Це вже п’ятий візит Зеленського до Білого дому.

Востаннє Володимир Зеленський мав особисту зустріч із Трампом у грудні в Парижі під час відкриття Нотр-Даму після реконструкції. Тоді Дональд Трамп ще офіційно не вступив на посаду президента США.

Зеленський приїхав до Білого дому після зустрічі з американськими сенаторами.

Перед зустріччю у Трампа і Зеленського заплановані короткі заяви для ЗМІ, а після зустрічі заяви обох президентів для медіа та спільна пресконференція о 13:00 за місцевим часом (20:00 за київським часом).

Перед тим заплановане підписання так званої “угоди про надра” – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.