Калуські борці здобули 7 медалей на всеукраїнських змаганнях. ФОТО

26 лютого у Львові стартувала VII літня Гімназіада України з вільної боротьби. Гідно представили Івано-Франківщину юні калуські борці.
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На килим вийшли понад 400 учнів та учениць спортивних шкіл з 22 областей і міста Києва, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.
Ці змагання є відбірковими до Всесвітньої Гімназіади, яка відбудеться в Сербії на початку квітня.
“Гідно виступили на цьому престижному турнірі школярі нашої громади, вихованці ДЮСШ Калуської міської ради. Ужинок калушан склав 7 медалей (3 золоті, 1 срібна і 3 бронзові). Отож, золото вибороли: Володимир Бойко (ліцей №10), Анастасія Некрасова (ліцей №7), Валерія Яцків (ліцей №6). Срібну нагороду здобула Уляна Максимович (ліцей №1). Бронзові медалі у Марії Некрасової (ліцей №7), Анастасії Васютяк (ліцей №6), Олени Тупичак (ліцей №10). Щирі вітання нашим переможцям і тренерському складу (Андрій Кучма, Юрій Кірілов, Тарас Дин)”, – йдеться у дописі.
Команду на змаганнях підтримав випускник відділення боротьби ДЮСШ Калуської міської ради та Калуського ліцею №5, учасник бойових дій Ігор Пінтелей. Внаслідок важкого поранення на фронті він втратив руку і зараз готується до протезування.