Калуські борці здобули 7 медалей на всеукраїнських змаганнях. ФОТО

26 лютого у Львові стартувала VII літня Гімназіада України з вільної боротьби. Гідно представили Івано-Франківщину юні калуські борці.

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На килим вийшли понад 400 учнів та учениць спортивних шкіл з 22 областей і міста Києва, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

Ці змагання є відбірковими до Всесвітньої Гімназіади, яка відбудеться в Сербії на початку квітня.