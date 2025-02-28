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У ПНУ продовжать дистанційне навчання ще на тиждень

Автор: Lilia
28/02/2025 19:48
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Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника продовжує дистанційне навчання до 7 березня 2025 року включно.

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Пише Правда.іф з посиланням на Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника.

Таке рішення прийнято відповідно до рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківської обласної державної адміністрації (протокол № 3 від 18 лютого 2025 року) та ураховуючи зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип серед студентів.

Відповідне розпорядження в.о. ректора № 52-р від 28.02.2025  спрямоване на недопущення ускладнення епідемічної ситуації та забезпечення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу.