Зеленський при камерах посперечався із Трампом і Венсом. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування у прямому ефірі посперечався із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

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Йдеться у трансляції зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі 28 лютого, пише УП

Спочатку Венс заявив, що наразі адміністрація Трампа своїми дипломатичними діями доводить, що працює над врегулюванням війни в Україні. Зеленський нагадав, що з 2014 року Росія окупувала Крим і частину сходу України і досі Путіна ніхто не зупинив, хоча у США уже змінилось кілька адміністрацій під керівництвом Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена.

Трамп заявив Зеленському, що Україні не вистачає “сильних карт” і українцям треба бути вдячнішими. У відповідь Зеленський сказав, що не приїхав “грати у карти”.

“Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США“, — сказав Трамп Зеленському.

“Ви не маєте права нам вказувати, що робити”, — відповів Зеленський.