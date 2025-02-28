У Франківську презентували міжнародний проєкт із домедичної допомоги

Сьогодні відбулася презентація проєкту «Вдосконалення навичок та покращення ресурсів з надання першої домедичної допомоги», який реалізується у громадах Івано-Франківська та Марамуреша за підтримки Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Мета проєкту – покращення навичок домедичної допомоги в освітніх закладах, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.
У межах ініціативи передбачено:
- Навчання 90 вчителів з Івано-Франківська та Марамуреша;
- Обладнання 20 шкіл сучасними засобами та проведення тренінгів із домедичної допомоги;
- Відкриття 6 навчальних центрів для практичного навчання;
- Проведення тренінгів для понад 1500 осіб.
Проєкт реалізується Центром освітніх інновацій за підтримки Івано-Франківської міської ради, Департаменту освіти та науки, народної депутатки Оксани Савчук, міського голови Руслана Марцінківа та заступниці міського голови – директорки Департаменту освіти Вікторії Дротянко.