У Франківську презентували міжнародний проєкт із домедичної допомоги

Сьогодні відбулася презентація проєкту «Вдосконалення навичок та покращення ресурсів з надання першої домедичної допомоги», який реалізується у громадах Івано-Франківська та Марамуреша за підтримки Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Мета проєкту – покращення навичок домедичної допомоги в освітніх закладах, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

У межах ініціативи передбачено:

Навчання 90 вчителів з Івано-Франківська та Марамуреша;

Обладнання 20 шкіл сучасними засобами та проведення тренінгів із домедичної допомоги;

Відкриття 6 навчальних центрів для практичного навчання;

Проведення тренінгів для понад 1500 осіб.

Проєкт реалізується Центром освітніх інновацій за підтримки Івано-Франківської міської ради, Департаменту освіти та науки, народної депутатки Оксани Савчук, міського голови Руслана Марцінківа та заступниці міського голови – директорки Департаменту освіти Вікторії Дротянко.