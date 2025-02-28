У Франківську проведуть благодійний “Весняний ярмарок для ЗСУ”

З 5 по 7 березня в Івано-Франківську у міській Ратуші проведуть благодійний ярмарок, виручені кошти з якого спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ.

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Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківський краєзнавчий музей.

Коли:

П’ятого березня з 10:00 по 18:00 – виставка-продаж фіалок;

Шостого-сьомого березня з 10:00 по 18:00 – у продажі з’являться роботи майстрів-рукотворів.

Де:

У міській Ратуші на першому поверсі (Івано-Франківськ, площа Ринок, 4А).

Що можна придбати:

Святковий декор;

Подарунки;

Прикраси ручної роботи;

Товари для дому тощо.

Усі виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ.

Вхід вільний.