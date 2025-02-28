У Франківську проведуть благодійний “Весняний ярмарок для ЗСУ”

З 5 по 7 березня в Івано-Франківську у міській Ратуші проведуть благодійний ярмарок, виручені кошти з якого спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківський краєзнавчий музей.
Коли:
- П’ятого березня з 10:00 по 18:00 – виставка-продаж фіалок;
- Шостого-сьомого березня з 10:00 по 18:00 – у продажі з’являться роботи майстрів-рукотворів.
Де:
У міській Ратуші на першому поверсі (Івано-Франківськ, площа Ринок, 4А).
Що можна придбати:
- Святковий декор;
- Подарунки;
- Прикраси ручної роботи;
- Товари для дому тощо.
Усі виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ.
Вхід вільний.