ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську проведуть благодійний “Весняний ярмарок для ЗСУ”
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську проведуть благодійний “Весняний ярмарок для ЗСУ”

Автор: Олег Мамчур
28/02/2025 21:07
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

З 5 по 7 березня в Івано-Франківську у міській Ратуші проведуть благодійний ярмарок, виручені кошти з якого спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на Івано-Франківський краєзнавчий музей.

Коли:

  • П’ятого березня з 10:00 по 18:00 – виставка-продаж фіалок;
  • Шостого-сьомого березня з 10:00 по 18:00 – у продажі з’являться роботи майстрів-рукотворів.

Де:
У міській Ратуші на першому поверсі (Івано-Франківськ, площа Ринок, 4А).

Що можна придбати:

  • Святковий декор;
  • Подарунки;
  • Прикраси ручної роботи;
  • Товари для дому тощо.

Усі виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для ЗСУ.

Вхід вільний.