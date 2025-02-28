На війні загинув брат активіста Романа Ратушного

На війні загинув Василь Ратушний — брат відомого активіста Романа Ратушного, який загинув у червні 2022 року.

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Сумну звістку повідомила мама захисника Світлана Поваляєва.

“Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя”, — написала мама бійця Світлана Поваляєва.

Василю Ратушному було 28 років. Він був учасником Революції Гідності та АТО/ООС.

На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, організував місцеву самооборону та долучився до захисту Києва та Київщини.

Воїн загинув 27 лютого 2025 року.