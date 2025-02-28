На війні загинув брат активіста Романа Ратушного

На війні загинув Василь Ратушний — брат відомого активіста Романа Ратушного, який загинув у червні 2022 року.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Сумну звістку повідомила мама захисника Світлана Поваляєва.
“Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя”, — написала мама бійця Світлана Поваляєва.
Василю Ратушному було 28 років. Він був учасником Революції Гідності та АТО/ООС.
На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, організував місцеву самооборону та долучився до захисту Києва та Київщини.
Воїн загинув 27 лютого 2025 року.