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На війні загинув брат активіста Романа Ратушного
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув брат активіста Романа Ратушного

Автор: Олег Мамчур
28/02/2025 21:25
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На війні загинув Василь Ратушний — брат відомого активіста Романа Ратушного, який загинув у червні 2022 року.

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Сумну звістку повідомила мама захисника Світлана Поваляєва.

“Вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя”, — написала мама бійця Світлана Поваляєва.

Василю Ратушному було 28 років. Він був учасником Революції Гідності та АТО/ООС. 

На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, організував місцеву самооборону та долучився до захисту Києва та Київщини.

Воїн загинув 27 лютого 2025 року. 