Україна та США не підписали угоду про надра

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після суперечки з президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом і заяви президента США про те, що президент України не готовий до миру.

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Повідомляють CNN, агентство Reuters з посиланням на посадовця Білого дому, “Європейська правда”, Білий дім у мережі Х

“У Білому домі заявили, що пресконференція із Зеленським скасована. Українці збираються покинути Білий дім”, – йдеться в повідомленні CNN.

Згодом канал CNN повідомив, що Зеленський покинув Білий дім.

“Він пішов, не підписавши угоду про видобуток корисних копалин і не провівши спільної пресконференції з Трампом, як було заплановано раніше. Він не спілкувався зі ЗМІ перед від’їздом”, – йдеться в повідомленні CNN.

Пізніше Білий дім процитував у мережі Х слова Трампа про те, що Зеленський “проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки” і опублікував відео, як президент України сідає в авто.

На відео також видно, що будівлю залишають інші представники України.

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра, повідомляє старша кореспондентка Білого дому Жакі Генріх.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що 28 лютого підпише з президентом України Володимиром Зеленським угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Під час спільної пресконференції Трампа та Зеленського між президентами відбулась суперечка.

Після цього Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після заяви президента США про те, що президент України не готовий до миру.

За інформацією журналістки Fox News, підписання угоди так і не відбулось.