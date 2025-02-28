На Франківщині зафіксували найвищий рівень захворюваності на COVID-19, є летальні випадки

За даними Міністерства охорони здоров’я України, за минулий тиждень в області зафіксували середній рівень захворюваності на грип і найвищий – на COVID-19.

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Про це під час брифінгу повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише Фіртка.

Так, упродовж тижня виявили понад 12 тисяч нових випадків інфікування, у тому числі більш ніж у семи тисяч дітей.

На сьогодні у закладах охорони здоров’я області перебувають 674 хворих на гострі простудні захворювання.

“За останню добу поступило 135 людей, з яких 62 дітей. Цього тижня маємо один летальний випадок. Звертаюся до жителів Прикарпаття! Уникнути ускладнень, які спричиняють в сезоні вірусні захворювання можна, якщо своєчасно звертатися за медичною допомогою. На сьогодні в лікарнях області є достатня кількість вільних ліжкомісць”, — каже Світлана Онищук.

Як зазначила очільниця обласної адміністрації, через складну епідситуацію минулого тижня регіональна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення, яким зобов’язала заклади освіти перейти на дистанційну форму навчання до четвертого березня цього року.

За інформацією Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі дистанційно навчаються 652 заклади загальної, середньої та професійно-технічної освіти. Через високий рівень захворюваності не працюють 172 садочки.

Також від початку цього тижня на онлайн-навчання перевели студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.