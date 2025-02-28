Топовий університет Тайваню безкоштовно навчатиме франківців китайської мови

Національний відкритий університет Тайваню (NOU), Shih Chien University (USC) та мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запускають безоплатний онлайн-курс китайської мови з нуля. Навчання стартує у квітні, заняття будуть проводити сертифіковані викладачі-носії китайської.

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За словами організаторів, курс триватиме три місяці. Важливою умовою для зарахування є знання англійської — для навчання володіти нею треба на рівні B1 і вище.

«Китайська мова відкриває перед українцями нові можливості – від кар’єрного зростання та ведення бізнесу до навчання та подорожей. Ми хочемо дати кожному шанс вивчити її безкоштовно, без обмежень за місцем проживання чи фінансовими можливостями. Саме тому у партнерстві з двома університетами Тайваню запускаємо безоплатний тримісячний курс», – зазначають у Гончаренко центрі.

Курс орієнтований на дорослих, які не мають попереднього досвіду вивчення китайської мови. Заняття проходитимуть у зручному онлайн-форматі на платформі Webex двічі на тиждень – щопонеділка та щочетверга о 12:00. Кожне заняття триватиме дві години. Для максимальної ефективності студенти працюватимуть у компактних групах по 10 осіб. Загалом до навчання одночасно долучаться шість груп.

Участь у курсі безоплатна — для цього достатньо заповнити гугл-форму за цим посиланням. Набір відбуватиметься на конкурсній основі, організатори зважатимуть на мотивацію учасників та рівень англійської.

Довідка

Національний відкритий університет Тайваню (NOU) – один із провідних вищих навчальних закладів Тайваню, що спеціалізується на дистанційній освіті.

Shih Chien University (USC) – університет з багаторічним досвідом у сфері гуманітарних наук та міжнародної освіти.