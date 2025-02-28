Прикарпатська бригада ТрО презентувала нову айдентику. ФОТО

28 лютого в Івано-Франківську 102 бригада ТрО презентувала нові шеврони та айдентику. Їх розробила безоплатно франківська агенція “Брендарі”.

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Про це пише Галка з презентації айдентики у просторі “ветераницивільні ПЕТРОС”.

Засновник агенції Євген Єфіменко ділиться, що впродовж повномасштабного вторгнення не раз долучалися до створення брендування для волонтерів та військових структур.

“102-га бригада для нас особлива, адже вона близька не тільки місту, а й особисто мені — мій батько її ветеран. Ми бачили, як всередині структури з’явився неофіційний шеврон, створений самими військовими, і мали амбіцію зробити його виразнішим”, — зазначив Єфіменко.

Він також наголосив на важливості якісної військової айдентики, адже сучасні бригади та підрозділи конкурують між собою за ресурси та рекрутинг. За словами засновника агенції, шеврон мав поєднати впізнавані символи області та бойовий характер бригади:

“Ми залишили головний елемент – чорного птаха, галку або ворона, але озброїли його. Він став бойовим. Також ми врахували всі методичні рекомендації Збройних Сил щодо геральдики, щоб він відповідав єдиному стилю військової символіки України”.

Оновлений дизайн передбачає два варіанти шеврона – повсякденний і парадний.

Що змінилося:

Головний символ – бойова галка з мечем Данила Галицького, форма якого натхненна історичними артефактами.

Корона із герба області – стилізована та зроблена більш масивною.

Символічний щит із фортечною стіною – відображає ідентичність Сил територіальної оборони.

Виправлено напрямок розміщення символів – відповідно до правил військової геральдики.

Про символіку шеврона поділився військовослужбовець 102 бригади ТрО Ростислав Рудзинський. Каже, що оновлення було необхідне, щоб підкреслити й настрій воїнів:

“Є офіційний шеврон, і є неофіційний, який військові самі собі створили. І ми розуміємо, що вони не дуже хочуть асоціювати себе з усміхненою галкою, яка з розкритими крилами вітає всіх. Це радше туристичний символ. Емблема має відображати бойовий дух і сутність підрозділу”.

Також Ростислав Рудзинський пояснює, що розробка шевронів підпорядковується чітким методичним рекомендаціям Збройних Сил України. Вони визначають стиль, складові елементи та правила оформлення, щоб забезпечити єдиний підхід у військовій геральдиці.

”У Збройних Силах України розроблені методичні рекомендації щодо шевронів, геральдики та емблем. Це необхідно для уніфікації та єдиного підходу у всіх комунікаціях ЗСУ”.

Окрім шеврона, 102-га бригада отримала комплекс візуальної ідентифікації – від сувенірної продукції до брендованого одягу. Для військових створили нашивки, патчі, футболки та худі в кольорах камуфляжу. А частина військовослужбовців вже отримали оновлений шеврон. Для цивільних розробили – мерч, наклейки, сувенірну продукцію, прапори та блокноти.

На думку дизайнерів, 102-га бригада є важливою частиною айдентики Івано-Франківська, і їхня символіка має бути впізнаваною не лише серед військових, а й у міському середовищі. Це один із небагатьох локальних підрозділів, який цілеспрямовано працює з маркетингом та комунікацією.