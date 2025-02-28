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Прикарпатський письменник Василь Карп’юк отримав нагороду “Книжка року-2024”

Автор: Lilia
28/02/2025 23:14
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У конкурсі “Книжка року-2024” перемогла книга прикарпатського автора Василя Карп’юка “Чудернацька карпатська історія” у номінації “Література для молодших школярів”.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

У межах щорічного Всеукраїнського рейтингу “Книжка року-2024” відзначили найкращі видання в різних номінаціях. Серед переможців – прикарпатський письменник Василь Карп’юк з книгою “Чудернацька карпатська історія”, видану видавництвом “Дискурсус” у Брустурах.

Книга здобула перемогу в номінації “Література для молодших школярів” у категорії “Дитяче свято”. Загалом у конкурсі за всіма категоріями оцінювалися понад 900 видань, що на третину більше порівняно з минулим роком.

Слід зазначити, що видавництво “Дискурсус” з Брустур також потрапило до списку видавництв, які отримали відзнаку “Видавничий імідж року”.

Всеукраїнський рейтинг “Книжка року” з 1999 року щорічно визначає найкращі українські книжки, видані вітчизняними видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами.