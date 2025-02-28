Наталія Бучинська виступить в Івано-Франківську новою програмою “Ти даруй мені квіти”

Кожна пісня – особлива історія, сповнена ніжності та душевного тепла. 18 березня в ККЗ «Арена-центр» із новою програмою виступить народна артистка України Наталія Бучинська. Вечір обіцяє стати особливим для усіх прихильників української музики та таланту артистки. Подія розпочнеться о 19:00, повідомили організатори VINIL concert agency.

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Наталія Бучинська — українська естрадна співачка, народна артистка України (2004), відома своїм потужним голосом та проникливими виступами. Її творчість охоплює численні хіти, серед яких “За хмарами”, “Жоржини”, “Перемога”, “Не спить кохання” та “Карпати”.

Творчість Наталії Бучинської поєднує ліричну чуттєвість із патріотичним піднесенням, що знаходить відгук у серцях слухачів різних поколінь. Її репертуар охоплює як проникливі романтичні балади, так і потужні композиції про любов до рідної землі, що робить її однією з найяскравіших виконавиць української сцени.

Нова програма “Ти даруй мені квіти” обіцяє стати справжнім святом весни та кохання, даруючи слухачам незабутні емоції та враження, зазначає артистка.

“Приєднуйтесь до святкування весни разом з Наталією Бучинською та подаруйте собі незабутній вечір музики та кохання!” – кличуть на подію організатори VINIL concert agency.

18 березня 2025 року | 19:00

ККЗ «Арена-центр»

Квитки можна придбати за посиланням: https://vinil.agency/events/nataliq-buchins-ka-started-on-03-18-2025