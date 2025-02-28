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На Івано-Франківщині попрощаються з воїном Андрусишином Тарасом

Автор: Lilia
28/02/2025 16:57
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Івано-Франківська громада проведе в останню путь Андрусишина Тараса з села Підлужжя.

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Про це пише Правда.іф з посиланням Вісник Підлужжя

Завтра, 1 березня, о 10:30 громаду просять вийти зустріти похоронний кортеж з тілом Андрусишина Тараса.

Він буде рухатися по вул.Шевченка – вул.Семанькова до дому героя.

Чин похорону розпочнеться об 11 годині з дому героя вул.Семанькова. О 12 годині прощання з загиблим у церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії.