На Івано-Франківщині попрощаються з воїном Андрусишином Тарасом

Івано-Франківська громада проведе в останню путь Андрусишина Тараса з села Підлужжя.
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Про це пише Правда.іф з посиланням Вісник Підлужжя
Завтра, 1 березня, о 10:30 громаду просять вийти зустріти похоронний кортеж з тілом Андрусишина Тараса.
Він буде рухатися по вул.Шевченка – вул.Семанькова до дому героя.
Чин похорону розпочнеться об 11 годині з дому героя вул.Семанькова. О 12 годині прощання з загиблим у церкві Благовіщення Пречистої Діви Марії.