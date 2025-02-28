Харківський спортклуб із художньої гімнастики через війну переїхав на Прикарпаття

На Прикарпатті, у Заболотівській громаді, запрацював спортклуб AliAnn під керівництвом майстра спорту України з художньої гімнастики Катерини Іващенко. До повномасштабної війни спортклуб працював у Харкові.

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Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми родом з Харкова. Через війну нам довелось переїжджати, і торік ми зупинились тут… У Харкові в нас займалися близько 40 дітей, але з початком повномасштабної війни вони виїхали з батьками. Приміщення в нас забрали, ми не можемо тепер там викладати через близькість до фронту», – розповіла Катерина Іващенко.

За її словами, тепер у Заболотівській громаді в неї займається близько 20 дівчаток віком від 3 до 14 років. Двоє з них – теж із Харкова.

«Гімнастикою я займаюсь майже 8 років. Починала у Харкові. Спочатку гімнастика була моїм хобі, а тепер – невід’ємна частина життя. Після повномасштабного вторгнення довелося займатись удома, бо на Івано-Франківщині не було художньої гімнастики. Ось тепер приїхала моя тренерка, і тренування відновились», – говорить вихованка клубу Маргарита Рогожнікова.

Через постійні ворожі атаки в Харкові Катерині Іващенко довелось спершу переїхати до Одеси. Потім вона з родиною жила в Румунії, згодом повернулась до України. Спортсменка зізнається, у Коломиї, не склалось із житлом, а ось у Заболотівській громаді їх прийняли дуже тепло.

«Завдяки Заболотівській громаді ми отримали помешкання, опалення, час на тренування… Всі діти в нас виступають, виїжджають на змагання і отримують високі результати», – розповіла Іващенко.

«Ми не мали художньої гімнастики навіть у думках», – зізнається голова Заболотівської громади Петро Маліборський.

На його переконання, те, що Катерина Іващенко та її чоловік зареєстрували спортклуб у Заболотові, заслуговує на велику повагу. Досі в громаді для дітей працювали секції з футболу та вільної боротьби.

Нині на тренування з художньої гімнастики сюди привозять дітей іще й із сусідніх громад – Снятинської та Коломийської. Тому тренерка намагається покращити спортивну базу клубу, бо у планах – перевезти у Заболотів родину, придбати житло та розвивати тут свою справу.

«Моя мама теж була тренером. У мене за плечима вже 20 років тренерського стажу. Я дуже тішусь, що в мене є ця професія і що я можу нести красу для людей», – додає тренерка.

У Заболотівській громаді з початку війни прийняли більше 2 тисяч переселенців. Спортклуб AliAnn релокувався з Харкова торік.