ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Радник Марцінківа виконуватиме обов’язки старости Микитинців

Автор: Lilia
28/02/2025 16:17
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

4 лютого 2025 року міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, ухвалив рішення про призначення Кучера Андрія радником міського голови. Він виконуватиме обовʼязки старости в Микитинецькому старостинському окрузі.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда. іф з посиланням на Івано-Франківська територіальна громада. Інтеграція

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», його основні завдання:

  • Представляти інтереси мешканців округу в місцевій раді;
  • Контролювати виконання рішень органів самоврядування;
  • Піклуватися про розвиток інфраструктури, благоустрій та якість послуг;
  • Взаємодіяти з жителями та розглядати звернення громадян;
  • Підтримувати співпрацю з органами влади та громадськими організаціями.