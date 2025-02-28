Радник Марцінківа виконуватиме обов’язки старости Микитинців

4 лютого 2025 року міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, ухвалив рішення про призначення Кучера Андрія радником міського голови. Він виконуватиме обовʼязки старости в Микитинецькому старостинському окрузі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда. іф з посиланням на Івано-Франківська територіальна громада. Інтеграція

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», його основні завдання:

Представляти інтереси мешканців округу в місцевій раді;

Контролювати виконання рішень органів самоврядування;

Піклуватися про розвиток інфраструктури, благоустрій та якість послуг;

Взаємодіяти з жителями та розглядати звернення громадян;