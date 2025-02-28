Радник Марцінківа виконуватиме обов’язки старости Микитинців

4 лютого 2025 року міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, ухвалив рішення про призначення Кучера Андрія радником міського голови. Він виконуватиме обовʼязки старости в Микитинецькому старостинському окрузі.
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Пише Правда. іф з посиланням на Івано-Франківська територіальна громада. Інтеграція
Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», його основні завдання:
- Представляти інтереси мешканців округу в місцевій раді;
- Контролювати виконання рішень органів самоврядування;
- Піклуватися про розвиток інфраструктури, благоустрій та якість послуг;
- Взаємодіяти з жителями та розглядати звернення громадян;
- Підтримувати співпрацю з органами влади та громадськими організаціями.