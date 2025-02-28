На Франківщині прощались з захисником Пататюком Михайлом

Сьогодні жителі Верховинської громади зі смутком та болем віддали шану загиблому Герою-захиснику Пататюку Михайлу.

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Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф

Мужній воїн, який до останнього подиху вірив у Перемогу, поліг за свою державу, за наш спокій. Війна забрала у матері – сина, у сестер та брата – вірного друга, у військовослужбовців – побратима, у громади та країни – захисника.

Народився Пататюк Михайло 20 листопада 1976 року в с.Перехресне. Навчався у Перехреснянській середній школі. У 1994 році був призваний на строкову службу до міста Львів.

4 грудня 2024 року воїн став на захист батьківщини. Був розвідником-номер обслуги розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини А5001. Мав багато планів на мирне майбутнє та не збулось омріяне – 23.02.2025 року під час виконання бойового завдання по стримуванні російської агресії на позиціях поблизу населенего пункту Звірове, Донецької області загинув.

Попрощатися із загиблим захисником до стели Героїв Небесної Сотні прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади та жителі громади.