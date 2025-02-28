В Івано-Франківську нетверезий 48-річний водій спричинив ДТП. ФОТО

Два адмінматеріали склали патрульні на, ймовірно, нетверезого водія, який спричинив ДТП вчора на вулиці Вовчинецькій.

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Повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області

Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: водій автомобіля Dacia, не врахувавши дорожньої обстановки, допустив зіткнення з автомобілем Audi, який рухався попереду.

Спілкуючись з 48-річним водієм Dacia інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов освідування на стан сп’яніння на місці. Результат — 2.54 проміле алкоголю.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.