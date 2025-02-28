ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Бурштинська громада віддасть останню шану воїну Іллі Стрінжі

Автор: Lilia
28/02/2025 15:15
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 28 лютого, до Бурштина прибуде скорботний кортеж із тілом Героя – Іллі Стрінжі, 1980 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Бурштинська міська рада, пише Правда.іф.

О 16 годині громада зустріне у рідному місті Бурштин захисника.

Парастас за померлим відбудеться о 18 годині.

Чин похорону проведуть 1 березня о 10 годині у ПК “Прометей”

“Просимо всіх створити живий коридор пошани та гідно зустріти захисника на його останньому шляху – з м. Івано-Франківськ до Дому смутку “Чорна троянда”, – йдеться у дописі