Знайшли підробіток у телеграмі: стали відомими ймовірні причини вчорашніх вибухів у Івано-Франківську

У вівторок ввечері 11 березня, в районі івано-франківського вокзалу із різницею у декілька хвилин пролунало два вибухи, які було чути у багатьох частинах міста Івано-Франківська, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Вибухало на вулиці Привокзальній

До місця вибухів відразу було направлено усі місцеві екстрені служби: поліцію, рятувальників та медиків. На місце події навіть прибув міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків.

Є загиблі та травмовані

Під час першого вибуху повідомлялося про одного загиблого та трьох травмованих. Про те згодом деякі джерела почали повідомляти, що унаслідок отриманих травм, кількість загиблих осіб збільшилась до двох.

Підозрілі оголошення в інтернеті

Як вдалося з’ясувати журналістам Правда іф зі своїх джерел, група чоловіків шукаючи оголошення про підробіток у телеграмі натрапила на оголошення із роботою з великою грошовою винагородою. Погодившись на пропозицію, вони отримали завдання та інструкції виготовити та закласти два вибухових пристрої у Івано-Франківську. Не виключено, що замовниками “терактів” можуть бути російські спецслужби, ті самі, що замовляли раніше підпали автомобілів військових на території Івано-Франківщини.

За інформацією джерела, обидва вибухових пристрої мали спрацювати одночасно та посіяти паніку в обласному центрі Прикарпаття. Про те через непрофесійні дії горе-мінерів, один із пристроїв вибухнув у них у руках, та відірвав ноги “терористу”. Перший вибух стався без подальшого горіння, а вже другий, який був закладений на горищі сусіднього будинку, спричинив пожежу на 400 м кв.

Безпека та перевірка!

Наша редакція звертається до усіх жителів Франківщини, повідомляти правоохоронні органи про виявлення підозрілих оголошень про роботу в мережі інтернет. Також окреме прохання до батьків підлітків та молодих людей провести із ними роз’яснювальні бесіди, щодо ризиків після погодження на роботу у підозрілих роботодавців!

Бережіть себе та своїх близьких!

Фото : Галка іф.