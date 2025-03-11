Рятувальники ліквідували наслідки вибухів у Івано-Франківську. ФОТО

11 березня о 18:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську біля житлового будинку відбувся вибух невідомого предмету.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За попередньою інформацією, результаті події одна особа загинула, троє осіб травмовано., повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській област
Рятувальники, прибувши до місця виклику транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.
О 18:48 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Залізнична в м.Івано-Франківськ виникла пожежа покрівлі багатоквартирного житлового будинку на площі 400 м² (за попередньою інформацією працівників поліції, в результаті вибуху на мансардному поверсі).
Рятувальники, прибувши до місця виклику, врятували 4 мешканців та евакуювали 15 мешканців з під’їзду житлового будинку, локалізували та ліквідували пожежу в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
До ліквідації пожежі було залучено 49 рятувальників та 10 одиниць техніки.
Всі деталі наразі встановлюють правоохоронці.