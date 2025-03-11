Рятувальники ліквідували наслідки вибухів у Івано-Франківську. ФОТО

11 березня о 18:31 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську біля житлового будинку відбувся вибух невідомого предмету.

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За попередньою інформацією, результаті події одна особа загинула, троє осіб травмовано., повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській област

Рятувальники, прибувши до місця виклику транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.

О 18:48 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Залізнична в м.Івано-Франківськ виникла пожежа покрівлі багатоквартирного житлового будинку на площі 400 м² (за попередньою інформацією працівників поліції, в результаті вибуху на мансардному поверсі).

Рятувальники, прибувши до місця виклику, врятували 4 мешканців та евакуювали 15 мешканців з під’їзду житлового будинку, локалізували та ліквідували пожежу в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

До ліквідації пожежі було залучено 49 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Всі деталі наразі встановлюють правоохоронці.