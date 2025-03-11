Майно затопило в окупації: історія переселенців з Херсона, які відкрили крамницю «Бабусині страви» у Франківську

В Івано-Франківську функціонує крамниця «Бабусині страви», власниками якої є переселенці з Херсонщини.

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Історію започаткування їхнього бізнесу розповів міський голова Франківська Руслан Марцінків.

Мешканка Херсонщини Катерина Войтович – онука головного нашого шеф-кухаря крамниці «Бабусині страви». Разом з чоловіком і дитиною на початку повномасштабного вторгнення Катерина була у Франківську і вирішили залишитись тут та розпочати власну справу.

Бабуся й батьки Катерини проживали у місті Гола Пристань. 3 початком війни опинилися в окупації та згодом з сім’єю виїхали на підконтрольну територію і з квітня 2022 року проживають в Івано-Франківську. Усе їхнє майно залишилося в окупації, а з підривом Каховської ГЕС було повністю затоплено.

До роботи взялися всі

Катерина каже, на новому місці спочатку все робили своїми силами. До роботи взялися всі: бабуся, мати і онука. А потім місцеві друзі запропонували їм безкоштовно приміщення з ремонтом. І для старту своєї справи почали шукати морозильні камери. Також подались на грант від чеської благодійної організації на 40 000 гривень.

«На той час ми з чоловіком і дитиною були у Франківську, так сталось випадково. Батьки з бабусею приїхали сюди, якийсь час ми не розуміли чи це надовго. Але бабуся у нас шеф-кухар. Тоді вона мала 52 роки безперервного стажу роботи шеф-кухарем. Це єдине, що вона дуже любить і це її радує. І ми їй запропонували щось робити, готувати. По-трошки пробували місцеву кухню і також нам до душі своя, тому хотіли поєднати, щось зробити цікаве і смачне. Готуємо вдома по цей час. Зробили таку маленьку крамничку, дві морозильні камери, невеликий асортимент: 3-5 видів пельменів, вареників, млинці, сирники», – розповідає про зародження власної справи Катерина Войтович.

А з часом почали отримувати й запити від покупців і почали розширюватись. Тож тепер мають великий асортимент різних страв. Найперше, хотіли познайомити франківчан з рибними котлетами по-херсонськи.

«Бо багато друзів, коли приїжджали до нас на Херсонщину, казали то була наша фірмова страва. А ще форшмак, рибні котлети, щось таке рибне. Тому ми почали з цих котлет. У бабусі є власний рецепт, має бути спеціальний соус окремо до котлет. Зараз ми замовляємо спеціальне філе щуки з Херсону. Також є млинці з різними начинками, є млинці з кукурудзяного борошна, безлактозні млинці. Так само сирнички, які готуємо з домашнього сиру. Потім різні види тефтельок, котлеток, малесенькі фрикадельки для діток. Є готові наборчики для супчиків з фрикадельками. Це все ми даємо діткам і воно виключно з натуральних продуктів», – перелічує Катерина.

Підприємиці розповідають, тісто на страви замішується і ліпиться власноруч. Продукти вибирають фермерські: їздили на ринок, питали у людей, шукали постачальників.

Продовжувати улюблену справу

Спробувати бабусиних страв вирішив і міський голова Руслан Марцінків. Аби підтримати і прорекламувати релокований бізнес, який вже два роки працює для франківців, завітав до магазину і також придбав пельмені, рибні котлети й вареники з капустою.

«Люди працюють, виготовляють самі. Тут таке сімейне виробництво – бабуся, мама, внучка – всі працюють, щоб виробляти такий продукт. Дуже важливо, що люди почали нове життя в Івано-Франківську і працюють, і дають роботу іншим. Тому всім нам бажаю перемоги, всім бажаю, щоб люди могли вибирати місце дислокації. Але ми раді, що люди релокувалися і собі знайшли працю», – відмітив міський очільник.

Начальник управління праці Івано-Франківської міської ради Наталія Дмитраш зауважує, що цей бізнес дуже унікальний, оскільки сім’я переїхала із Херсону, з території, яка була окупована і не побоялися відкрити у нас бізнес.

«Вони надихнули свою бабусю. І надали їй впевненості в тому, що незважаючи на зміну місця проживання і в такий складний час, можна започаткувати бізнес тут та продовжують розвиватися. Гарних їм покупців та щирих клієнтів», – наголошує Наталія Дмитраш.

За її словами, зараз спостерігається динаміка, коли внутрішньо переміщені люди відкривають власну справу і втілюють свою мрію, або бізнес, який вже десь частково був у них на їхній батьківщині, в їхньому рідному місті. Люди приїжджають і відкривають у нашій громаді щось своє, продовжують улюблену справу. І цим також вносять якусь родзинку, якої у Франківську до цього не було.

«Спочатку здається, що це легко. Я так думала. Але це реально тяжка робота. Та треба вірити в себе, в успіх своєї справи, працювати з рекламою, відвідувачами, вивчати ринок. Поки не спробуєш – не зрозумієш», – підсумовує Катерина Войтович.

Крамниця «Бабусині страви» знаходиться за адресою: вул. Гетьмана Мазепи, 164, корпус 6.